Una donna di circa 80 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto a Palombaio, frazione di Bitonto, nel Barese. Il conducente del veicolo, una grossa cilindrata, non si era fermato per prestare soccorso. L'uomo, un 37enne, residente nella frazione di Mariotto, sotto shock, ha raccontato di non aver visto che l'80enne era al centro della carreggiata. Gli agenti della polizia locale hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.