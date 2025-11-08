La vittima, una donna di circa 80 anni, stava attraversando la strada principale di Palombaio
© ansa
Una donna di circa 80 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto a Palombaio, frazione di Bitonto, nel Barese. Il conducente del veicolo, una grossa cilindrata, non si era fermato per prestare soccorso. L'uomo, un 37enne, residente nella frazione di Mariotto, sotto shock, ha raccontato di non aver visto che l'80enne era al centro della carreggiata. Gli agenti della polizia locale hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Il conducente del veicolo stava ritornando a casa dopo il lavoro. Per la donna sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118, è deceduta sul colpo. La posizione dell'uomo è al vaglio degli agenti della polizia locale che indaga sull'incidente. Le forze dell'ordine hanno raccolto anche le testimonianze dei residenti.
L'omissione di soccorso è un reato previsto dall'articolo 189 del Codice della Strada. Chi, dopo aver provocato o assistito a un incidente, non si ferma per prestare aiuto alle persone coinvolte rischia conseguenze penali molto gravi. In caso di lesioni, la pena può arrivare fino a 3 anni di reclusione; se dall'incidente deriva la morte di una persona, il colpevole può essere condannato fino a 7 anni di carcere, oltre alla revoca della patente. Gli anni possono aumentare con le aggravanti (fuga o stato di ebbrezza).