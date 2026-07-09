Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre, tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto a Ladispoli. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna era a letto circondata e abbracciata dai quattro figli, davanti a cui si era consumata la violenta aggressione.