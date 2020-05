Bimbo precipitato a scuola, il pm: maestre e bidella causarono la morte

"Hanno cagionato la morte del bambino per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme". Così scrive il pm nell'avviso di conclusione indagni in riferimento alle due malestre e alla bidella accusate di omicidio colposo per il decesso del bambino di quasi 6 anni che il 18 ottobre precipitò nella tromba delle scale alla scuola Pirelli, a Milano. Il piccolo, salito su una sedia con rotelle, era poi morto in ospedale.