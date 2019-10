Milano, bimbo di sei anni precipita nella tromba delle scale a scuola: è grave

A cadere dalla tromba delle scale è un alunno di prima elementare: della scuola primaria Giovan Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero, in zona Niguarda a Milano. Sul posto sono arrivate subito due ambulanze del 118, un'auto medica e i carabinieri, che hanno bloccato il traffico su viale Suzzani per permettere all'ambulanza di arrivare velocemente in ospedale.

Il piccolo ha subito un gravissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata . Arrivato all'ospedale Niguarda, è stato portato in sala operatoria dove i medici stanno tentando di diminuire la pressione intracranica. Il pm di Milano Francesco Ciardi, in vista dell'apertura di un fascicolo per lesioni colpose, ha disposto accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola,