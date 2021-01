Bimba morta soffocata a Palermo, il padre: "Il web era il suo mondo, mi fidavo di lei"

E sulla donazione degli organi ha spiegato: "Abbiamo scelto di dire sì perché nostra figlia avrebbe detto 'sì, fatelo' Era una bambina generosa. E visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini".

"Ho cercato di rianimarla, ma il 118 non rispondeva, allora siamo corsi in auto all’ospedale", ha invece raccontato lo zio al Corriere. I parenti descrivono la piccola Antonella come una bambina allegra: "Brava, allegra, educata. Le piaceva truccarsi, faceva la vanitosa come può fare una bambina, guardava i tutorial di trucco, ballava", ha detto la zia incredula.