Biella, chiede foto hot a una ragazzina e poi le diffonde: indagato un 16enne | Nei guai altri sette minorenni

Sarebbe stata corteggiata da un ragazzo di poco più grande, che frequentava la sua stessa scuola, e gli avrebbe inviato - su sua richiesta - foto hot. Lo studente, poi, le avrebbe diffuse ad altri coetanei. Così, a Biella, otto minorenni sono indagati per diffusione di materiale pedopornografico e istigazione al suicidio. Come riporta La Stampa, tutto è partito dal racconto della ragazzina ai genitori, che si sono recate con lei in questura per sporgere denuncia alla polizia postale. Gli inquirenti ora indagano per capire se le foto della minore siano state messe in vendita anche ad altre persone.