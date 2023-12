Bidello assenteista, 5 anni senza lavorare sulle basi di certificazioni mediche false

A "Fuori dal Coro" il Preside della scuola: "Non è prevista la visita fiscale, non abbiamo gli strumenti"

A Lodi un bidello finisce agli arresti domiciliari per essersi assentato dal lavoro per ben 5 anni sulla base di certificazioni mediche false. "Una cosa assurda" lamentano i concittadini mentre il bidello avrebbe incassato per l'assenteismo record circa 108mila euro di stipendi senza mai lavorare un giorno. "Dall'indagine ci risulta che presentasse ogni mese alla scuola falsi certificati di malattia realizzati con metodi fai da te" aggiunge Sergio Demichelis, Comandante provinciale della GDF di Lodi.

"Lavoro in questa scuola da tanti anni eppure non l'ho mai visto" dice una collaboratrice. A parlare è anche l'avvocato del bidello assenteista che al telefono avrebbe ammesso: "Fino a oggi si è sentita una sola campana, sarebbe assurdo che per 5 anni una persona non si presenta sul posto di lavoro e a nessuno viene il dubbio di andare a controllare o di andare a fare delle verifiche".

"Noi ci eravamo accorti del suo assenteismo - ha chiarito il preside della scuola Demetrio Caccamo - ma non è prevista la visita fiscale. La scuola non ha gli strumenti per andare affondo a questa storia, mi sono mosso in base ai canoni dettati dalla norma, non ho potuto fare altro".