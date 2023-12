Roma, preside del liceo occupato: "Se perderemo i 64mila euro di fondi, li chiederò ai genitori degli studenti"

"I finanziamenti arrivati devono essere rendicontati entro il 15 dicembre, altrimenti ci vengono richiesti indietro, e tutte le carte sono a scuola. Se perderemo questi 64mila euro di fondi, li chiederò ai genitori degli studenti". Ospite a "Mattino Cinque News", Tiziana Sallusti, preside del liceo Mamiani di Roma, ribadisce la propria posizione in merito alla prolungata occupazione della sua scuola.

"Anche l'anno scorso e l'anno precedente gli ho chiesto il rimborso dei danni provocati dai loro figli alla struttura, pari a oltre ottomila euro", ribadisce la dirigente scolastica, che, assieme agli insegnati, si reca ogni mattina davanti al liceo per cercare di far cambiare idea ai ragazzi.

"È un problema per loro e per gli altri studenti a casa, oltre che per la segreteria che non può svolgere tutte le pratiche", continua Sallusti. "Siamo preoccupati e avviliti perché non riusciamo a fare il nostro lavoro e soprattutto perché i ragazzi non stanno facendo lezione".