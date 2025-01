Bici giù dai Murazzi a Torino, la ragazza condannata per concorso morale ricostruisce la serata

"Hanno fatto una bella c*****a, lo sai che lì sotto c'è gente. Io sono rimasta immobile, mentre l'altra ragazza si è esposta e ha dichiarato di aver visto che c'era tanta folla. Sono scappata e ho iniziato a correre con loro, mentre correvo li insultavo. Mentre prendevamo il pullman, io e l'altra ragazza abbiamo chiesto loro come mai l'avevano fatto, ma sviavano molto la risposta. Come se non avessero fatto niente, non erano neanche spaventati. Erano abbastanza ubriachi", racconta la ragazza. E precisa: "Abbiamo continuato la nostra serata come se nulla fosse, io non ho praticamente dormito tutta la notte perché me lo sentivo. Appena sveglia, digito su internet e trovo l'articolo della bicicletta e lo invio subito al mio fidanzato. Giorno dopo mia sorella mi chiede, visto che ero lì quella sera, se sapevo qualcosa di ciò che è accaduto ai Murazzi. Le ho risposto di no, mi sembrava una cosa troppo grande". "Con gli altri ragazzi- prosegue Sara- ci siamo visti giorni dopo e io e l'altra ragazza abbiamo provato a suggerirgli di costituirsi, ma loro si sono arrabbiati. Erano tranquilli e pensavano che non sarebbero stati mai beccati". Un dettaglio, però, incastra per primo Victor. "Ha sputato due volte prima di arrivare a questa bici e ha beccato il telefono di un'amica del ragazzo colpito. Questa ragazza ha preso lo sputo e l'ha conservato in un fazzoletto", racconta la giovane. "Pochi giorni dopo, mia sorella aveva notato che non uscivo, non stavo bene e mi ha chiesto se fosse tutto ok. A quel punto le ho confessato che Victor era il responsabile della bici dei Murazzi. È sbiancata e mi ha consigliato di andare a denunciare", spiega Sara. E prosegue: "Io non ho fatto nulla di quello che andava fatto. Provavo ancora dei sentimenti per il mio ex ragazzo, gli volevo bene nonostante la gravità del fatto. Ho pregato anche i miei genitori di non denunciare, avevo paura che tutti attorno mi avrebbero vista come una spia infame. Per le persone attorno io sono infame perché adesso sono ai domiciliari, sono la prima a essere uscita dal carcere". "Ho provato a mettermi in contatto con la famiglia di Mauro, ma mi è tornata indietro. Chiedo scusa umanamente, anche se io non l'ho mai toccata quella bicicletta. Pensare che un ragazzo non potrà mai più riprendere in mano la sua vita è inaccettabile", conclude la ragazza.