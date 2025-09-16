Stezzano (Bergamo), cliente insegue sospetto truffatore di un supermercato: travolto in auto

Il criminale, che avrebbe sottratto 40 euro in più di resto alla cassiera, è riuscito a fuggire e ora è caccia all'uomo
Un 55enne combatte tra la vita e la morte dopo aver tentato di bloccare un sospetto truffatore che avrebbe raggirato la cassiera di un supermercato, a Stezzano (Bergamo), sottraendo 40 euro in più di resto. L'uomo che era in fila alla cassa, nel tentativo di bloccarlo, lo ha inseguito fino al parcheggio. Il presunto responsabile del raggiro però è riuscito a salire sulla macchina e a partire a tutto gas. Per il cliente non c'è stato nulla da fare: è stato centrato ed è finito sul tettuccio della vettura, rimanendovi per 50 metri fino alla rovinosa caduta, nella quale ha sbattuto la testa. Il sospettato è riuscito a fuggire e ora è caccia all'uomo. Sul caso indagano i carabinieri.
E' accaduto lunedì, dopo le 19:30. Il sospettato, ormai tra gli ultimi clienti, con una mossa abile e approfittando di un momento di distrazione della dipendente, sarebbe riuscito a prendere 40 euro di resto in più dalla cassa. La dipendente del punto vendita, accortasi della truffa, ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dell'altro cliente presente in quel momento, un 55enne della zona che si è subito lanciato all'inseguimento.
Dopo essere stato investito, l'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi a causa di alcune ferite alla testa e di un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare il presunto autore del raggiro, ancora a piede libero.
