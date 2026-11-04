Luca e Valerio hanno lavorato fianco a fianco nel turno mattutino, dalle 7 alle 13. Sei ore trascorse insieme alle attività di controllo dei passeggeri, condividendo gli stessi ambienti e gli stessi compiti. Una circostanza resa possibile da un'aggregazione temporanea di Luca all'ufficio di polizia di frontiera di Orio al Serio. Il poliziotto presta servizio a Roma, ma è stato destinato allo scalo bergamasco proprio durante la sua ultima settimana di attività prima del pensionamento. Un'occasione particolare, che ha permesso ai due di ritrovarsi non semplicemente come padre e figlio, ma anche come colleghi, accomunati da un mestiere che il genitore ha svolto per gran parte della propria vita.