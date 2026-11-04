Bergamo, poliziotto in pensione dopo 35 anni: l'ultimo turno è con il figlio appena entrato in servizio
Luca Sparagna si prepara a lasciare il servizio, prima del congedo ha fatto una sorta di "passaggio di testimone" a Valerio
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Padre e figlio in servizio insieme alla Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Orio al Serio proprio nei giorni che precedono il pensionamento del primo. Protagonisti Luca Sparagna, agente con alle spalle oltre 35 anni di carriera, e il figlio Valerio, entrato da poche settimane in servizio nello scalo bergamasco e attualmente ancora nel periodo di prova hanno vissuto un turno speciale e carico di emozione.
Un turno speciale
Luca e Valerio hanno lavorato fianco a fianco nel turno mattutino, dalle 7 alle 13. Sei ore trascorse insieme alle attività di controllo dei passeggeri, condividendo gli stessi ambienti e gli stessi compiti. Una circostanza resa possibile da un'aggregazione temporanea di Luca all'ufficio di polizia di frontiera di Orio al Serio. Il poliziotto presta servizio a Roma, ma è stato destinato allo scalo bergamasco proprio durante la sua ultima settimana di attività prima del pensionamento. Un'occasione particolare, che ha permesso ai due di ritrovarsi non semplicemente come padre e figlio, ma anche come colleghi, accomunati da un mestiere che il genitore ha svolto per gran parte della propria vita.
La carriera di Luca Sparagna è cominciata nel 1991, quando ha indossato per la prima volta la divisa della polizia di Stato. Da allora, oltre tre decenni di servizio, con esperienze in contesti e realtà operative differenti. Tra le tappe del suo percorso professionale figurano la Questura di Milano e gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore della sicurezza aeroportuale. Proprio a Ciampino si intreccia un altro particolare di questa storia: durante il servizio nello scalo romano, Sparagna aveva lavorato con l'attuale dirigente della Polizia di Frontiera di Orio al Serio. Quest'ultimo ha potuto assistere personalmente al turno condiviso tra padre e figlio, diventando testimone di un momento dal significato speciale anche per l'ambiente professionale.
Due generazioni, stessa divisa
L'immagine di Luca e Valerio impegnati insieme nel servizio racconta un passaggio generazionale che va oltre la semplice coincidenza lavorativa. Da una parte un agente che, dopo oltre 35 anni trascorsi nella Polizia, si appresta a concludere il proprio percorso; dall'altra un giovane che ha appena iniziato a costruire il suo. Per Luca si chiude una lunga parentesi professionale, fatta di trasferimenti, esperienze e responsabilità. Per Valerio, invece, il lavoro a Orio al Serio rappresenta uno dei primi passi di una carriera ancora tutta da scrivere.