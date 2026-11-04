Padova, rapina nel negozio del gioielliere-influencer che riconosce l'oro annusandolo

Rapina martedì pomeriggio in una gioielleria di Abano Terme (Padova), il cui titolare è il 27enne Gian Marco Tonello, noto sui social perché riconosce se l'oro è vero o falso annusandolo. Tre persone con il volto camuffato sono entrate nel negozio, una di loro aveva una pistola e ha minacciato le lavoratrici presenti, costringendole ad aprire la cassaforte. I tre hanno poi preso quello che c'era all'interno e sono scappati. A raccontare la dinamica dell'accaduto al Corriere del Veneto è stato lo stesso Tonello, che al momento del colpo non era presente: "Ero nell’altro negozio (sempre ad Abano Terme, ndr). Grazie ai filmati delle telecamere e ai racconti delle mie tre collaboratrici, che fortunatamente stanno bene, ho potuto però ricostruire i tre minuti da incubo che hanno vissuto".