Pavia, ancora una rapina in un centro commerciale: saccheggiata una gioielleria

Ancora una rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Pavia. Nel primo pomeriggio di lunedì 2 novembre, verso le 14.30, una banda di quattro rapinatori, incappucciati, con i guanti per non lasciare impronte e armati di martello, ha fatto irruzione in un supermercato della città lombarda prendendo di mira un negozio di gioielli. Prima hanno mandato in frantumi la vetrina a martellate, quindi si sono impossessati di diversi anelli, collane e catenine d'oro, e infine sono fuggiti a piedi. Ad attenderli, all'esterno, c'era un complice alla guida di un'auto, con la quale sono ripartiti a tutta velocità. L'entità del bottino deve ancora essere quantificata.