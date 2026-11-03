Pavia, ancora una rapina in un centro commerciale: saccheggiata una gioielleria

Ancora una rapina in una gioielleria di un centro commerciale di Pavia. Nel primo pomeriggio di lunedì 2 novembre, verso le 14.30, una banda di quattro rapinatori, incappucciati, con i guanti per non lasciare impronte e armati di martello, ha fatto irruzione in un supermercato della città lombarda prendendo di mira un negozio di gioielli. Prima hanno mandato in frantumi la vetrina a martellate, quindi si sono impossessati di diversi anelli, collane e catenine d'oro, e infine sono fuggiti a piedi. Ad attenderli, all'esterno, c'era un complice alla guida di un'auto, con la quale sono ripartiti a tutta velocità. L'entità del bottino deve ancora essere quantificata.
Solo 4 giorni fa un'altra rapina simile nel Pavese
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile di Pavia, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un colpo molto simile a quello messo a segno solo quattro giorni fa, la mattina di giovedì 29 ottobre, alla gioielleria di un altro centro commerciale del Pavese, quello di Montebello della Battaglia. Anche in quel caso i tre banditi avevano agito con il volto coperto e impugnando martelli.