Rapina in una gioielleria in un centro commerciale del Pavese

Rapina, giovedì mattina, in una gioielleria del centro commerciale Iper di Montebello della Battaglia (Pavia). Il colpo è stato messo a segno da tre persone incappucciate. Dopo aver sfondato la vetrina del negozio, si sono impossessate di diversi preziosi e sono fuggite. Non è ancora nota l'entità del bottino. I tre, secondo le prime informazioni, dopo aver fatto irruzione nella gioielleria avrebbero bloccato i dipendenti e i clienti. Sul posto è subito giunta la polizia, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica della rapina. Gli investigatori, oltre a raccogliere le testimonianze delle persone presenti, visioneranno anche le immagini delle telecamere interne.