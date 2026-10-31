Prato, gioiellieri in rivolta: "Basta furti, abbiamo paura"

“Vetrina non allestita per motivi di sicurezza”: è il cartello affisso in diverse gioiellerie della città di Prato. Troppe le rapine negli ultimi tempi, e così alcuni commercianti hanno deciso di correre ai ripari: via la merce dalle vetrine per non rischiare spaccate. In quattro giorni ce ne sono state già due.
Una decisione dettata dalla paura e sofferta, soprattutto in vista del Natale, quando le vetrine allestite attraggono la maggior parte dei clienti; ma è l’unica soluzione, in una città che - dicono - sta diventando sempre più insicura. In consiglio comunale è stata presentata una mozione per chiedere più controlli.