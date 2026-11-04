Adescavano minori con giochi erotici online: sette arresti | Nelle sfide a sfondo sessuale un adulto dava loro un punteggio

Adescavano minori con chat di giochi erotici; poi il materiale pedopornografico veniva condiviso e alimentava un commercio online con relativi guadagni per gli organizzatori, che accettavano pagamenti elettronici o in criptovalute. Sette persone sono state arrestate - di cui quattro con l'accusa di aver creato e gestito le chat erotiche - e altre 23 sono state denunciate dalla polizia postale in tutta Italia, all'esito di una complessa operazione coordinata dalla Procura di Roma e che ha visto l'esecuzione di 30 perquisizioni domiciliari e informatiche in tutta Italia. Due di loro sono minorenni. Sequestrate, inoltre, centinaia di gigabyte consistenti in video ritraenti violenti abusi su minori anche in tenera età e 60 supporti informatici, oltre a 895 grammi di marijuana, rinvenuti nell'abitazione di uno degli arrestati.