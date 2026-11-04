La vicenda, secondo quanto riportato da La Repubblica, è emersa il 9 ottobre 2024, quando l'uomo fu notato mentre si allontanava precipitosamente nella zona del porto di Saint-Tropez: l'imprenditore ha cercato riparo in un albergo, ma poco dopo ha perso i sensi e venne accompagnato in ospedale. Le sue condizioni apparvero subito gravissime: quando è arrivato in ospedale pesava appena 53 chili. Due giorni più tardi si è presentato al pronto soccorso di Legnano, dove i medici diagnosticarono un quadro di "deperimento organico"a causa di condizioni igieniche precarie, lesioni al volto, labbra tumefatte, graffi e numerose ustioni provocate da sigarette, presenti anche sulle gambe e nelle zone intime, unghie strappate sia alle mani sia ai piedi. Ai sanitari l'uomo ha detto: "È stata mia moglie".