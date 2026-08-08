Bergamo, perde il portafoglio con l'intera pensione: i carabinieri gli donano alimenti e beni di prima necessità

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Aveva appena ritirato la pensione quando, inavvertitamente, ha perso il borsello dove all'interno c'era il portafoglio con l'intera somma ricevuta, indispensabile per far fronte alle spese del mese. Protagonista della disavventura un anziano di 71 anni originario di Villa d'Almè, in provincia di Bergamo. In suo aiuto sono intervenuti direttamente i carabinieri, che gli hanno donato alimenti e beni di prima necessità.
Perde portafoglio con intera pensione, lo aiutano i carabinieri
La situazione, per il 71enne, avrebbe potuto trasformarsi in una vera emergenza visto che la pensione era necessaria per il suo sostentamento e per quello del fratello, che vive con lui. L'anziano ha potuto contare sull'aiuto dei militari della stazione di Curno, che hanno deciso di dargli un aiuto concreto.
All'uomo alimenti e generi di prima necessità
Il 71enne si era recato in caserma per effettuare regolare denuncia. I carabinieri hanno notato immediatamente lo sconforto dell'anziano e le preoccupazioni per aver smarrito poco prima non solo i documenti ma anche la pensione appena ritirata. E così hanno deciso di intervenire: si sono quindi organizzati e, in pochissimo tempo, hanno consegnato all'uomo alimenti e beni di prima necessità, indispensabili per lui e suo fratello.
Un gesto semplice che testimonianza la capacità delle forze dell'ordine di essere non solo un presidio di sicurezza ma anche un punto di riferimento per le persone nei momenti di difficoltà.