Bergamo, perde il portafoglio con l'intera pensione: i carabinieri gli donano alimenti e beni di prima necessità

Il 71enne si era recato in caserma per effettuare regolare denuncia. I carabinieri hanno notato immediatamente lo sconforto dell'anziano e le preoccupazioni per aver smarrito poco prima non solo i documenti ma anche la pensione appena ritirata. E così hanno deciso di intervenire: si sono quindi organizzati e, in pochissimo tempo, hanno consegnato all'uomo alimenti e beni di prima necessità, indispensabili per lui e suo fratello.