La casa va a fuoco, carabinieri salvano 70enne nel Torinese

I carabinieri hanno tratto in salvo un settantenne dall'incendio della sua abitazione. E' accaduto a Lanzo Torinese. L'uomo, un pensionato, era rimasto bloccato in cucina dalle fiamme, divampato per cause che sono in corso di accertamento. Quattro militari della stazione locale non hanno esitato a lanciarsi nel fuoco per salvarlo. Trasportato presso l'ospedale locale per intossicazione da fumo, l'uomo non è in pericolo di vita.