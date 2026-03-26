Prof accoltellata a Bergamo, ecco perché il 13enne non è imputabile

Il gravissimo episodio avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una professoressa è stata ferita da un suo studente di tredici anni, riaccende il dibattito su un principio cardine del nostro ordinamento: l'imputabilità dei minori. Nonostante la natura violenta del gesto, infatti, il ragazzo non potrà essere sottoposto a un processo penale.



​Il motivo risiede nell'articolo 97 del Codice Penale, che fissa a 14 anni la soglia anagrafica sotto la quale un soggetto è considerato per legge incapace di intendere e di volere, e dunque non punibile dallo Stato. La norma presuppone che, sotto tale età, non vi sia ancora la maturità psichica necessaria per comprendere appieno il valore sociale e le conseguenze penali delle proprie azioni.