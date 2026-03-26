Bergamo, esplosivi e armi tra le passioni del 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore

Chi lo ha visto uscire di casa per andare a scuola mercoledì mattina, ha notato: "Aveva questa imbragatura, una specie di cinturone moderno che si usa per le pistole giocattolo". La scacciacani, lo zaino in spalla, il coltello. E sotto la felpa, la maglietta con il riferimento a un regolamento di conti. Il 13enne è entrato a scuola: poi, quando ha visto Chiara Mocchi, l'aggressione di tre quarti, con delle coltellate al collo e al torace. Due bidelli e un'insegnante lo hanno bloccato, immobilizzandolo a terra per poi consegnarlo ai carabinieri, che mercoledì lo hanno interrogato per sette ore.