Bergamo, donna teneva in casa il cadavere della madre morta da un anno: ricoverata in psichiatria

Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere dell'anziana madre, che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. La scoperta mercoledì pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo che l'altro figlio dell'anziana ha riferito, da Genova dove vive, che da giorni la sorella non gli rispondeva. In casa, a letto, c'era il corpo in avanzato stato di decomposizione. La figlia, una dipendente pubblica, è stata ricoverata in Psichiatria.