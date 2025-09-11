Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
allarme dato dall'altro figlio

Bergamo, donna teneva in casa il cadavere della madre morta da un anno: ricoverata in psichiatria

11 Set 2025 - 08:10
© IPA

© IPA

Una donna di Bergamo ha tenuto in casa per un anno il cadavere dell'anziana madre, che aveva compiuto 101 anni nel luglio 2024. La scoperta mercoledì pomeriggio, quando la polizia locale e i vigili del fuoco si sono presentati all'appartamento di via De Gasperi, dopo che l'altro figlio dell'anziana ha riferito, da Genova dove vive, che da giorni la sorella non gli rispondeva. In casa, a letto, c'era il corpo in avanzato stato di decomposizione. La figlia, una dipendente pubblica, è stata ricoverata in Psichiatria.

bergamo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri