Caro benzina, scattano le verifiche della guardia di finanza ai distributori che non hanno ridotto i prezzi

L'obiettivo è semplice: evitare che ci sia qualcuno che faccia il furbo e tutelare i consumatori. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit, ndr), su indicazione dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha trasmesso alla guardia di finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo, con l'indicazione delle potenziali e più significative anomalie rilevate. I controlli sono già operativi su tutto il territorio nazionale e interessano sia la rete stradale che quella autostradale, oltre all'intera filiera. Lo scopo è verificare eventuali scostamenti ingiustificati tra i prezzi alla pompa e l'andamento delle quotazioni internazionali.