Cdm, accise tagliate: giù di 25 centesimi per gasolio e benzina
Riconosciuto agli autotrasportatori un credito d'imposta per le maggiori spese rispetto a"un anno fadi Paolo Scarlata
Il pieno, oggi, dopo il taglio delle accise deciso ieri dal Consiglio dei ministri, costa meno: 25 centesimi al litro in meno per gasolio e benzina, 12 centesimi al chilo per il Gpl. Un intervento rapidissimo con l’indispensabile sigillo, già ieri sera, del presidente Mattarella, e l’immediata pubblicazione in Gazzetta.
Per evitare che a cascata si producano rincari sul costo delle merci, viene pure riconosciuto agli autotrasportatori un credito d'imposta per le maggiori spese sostenute tra marzo e maggio, rispetto a un anno fa. Analogo provvedimento riguarda i pescatori.