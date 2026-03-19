La decisione ieri sera

Cdm, accise tagliate: giù di 25 centesimi per gasolio e benzina

Riconosciuto agli autotrasportatori un credito d'imposta per le maggiori spese rispetto a"un anno fa

di Paolo Scarlata
19 Mar 2026 - 12:08
01:24 
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Il pieno, oggi, dopo il taglio delle accise deciso ieri dal Consiglio dei ministri, costa meno: 25 centesimi al litro in meno per gasolio e benzina, 12 centesimi al chilo per il Gpl.  Un intervento rapidissimo con l’indispensabile sigillo, già ieri sera, del presidente Mattarella, e l’immediata pubblicazione in Gazzetta.

Per evitare che a cascata si producano rincari sul costo delle merci, viene pure riconosciuto agli autotrasportatori un credito d'imposta per le maggiori spese sostenute tra marzo e maggio, rispetto a un anno fa. Analogo provvedimento riguarda i pescatori. 

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