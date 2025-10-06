Benevento, rissa fuori da una discoteca: due feriti | ll più grave colpito alla testa con una mazza da baseball

Due ragazzi sono rimasti feriti e quattro ventenni sono stati arrestati dopo una rissa fuori da una discoteca di Montesarchio (Benevento). Il più grave tra i feriti, un 17enne di Vitulano, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Pio di Benevento, dove viene tenuto in coma farmacologico. Non si esclude che si sia trattato di una spedizione punitiva.