Cronaca
a Montesarchio

Benevento, rissa fuori da una discoteca: due feriti | ll più grave colpito alla testa con una mazza da baseball

Arrestati quattro ventenni. Gli inquirenti pensano a una spedizione punitiva. I giovani si conoscevano tutti

06 Ott 2025 - 11:41
© IPA

© IPA

Due ragazzi sono rimasti feriti e quattro ventenni sono stati arrestati dopo una rissa fuori da una discoteca di Montesarchio (Benevento). Il più grave tra i feriti, un 17enne di Vitulano, sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball che gli ha causato lo sfondamento del cranio. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Pio di Benevento, dove viene tenuto in coma farmacologico. Non si esclude che si sia trattato di una spedizione punitiva. 

I giovani si conoscevano tutti e si ipotizza che la rissa sia scoppiata per futili motivi, probabilmente per dissidi avuti in passato. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno analizzando il materiale. Nei video si vedono molti giovani che si allontanano scappando dalla scena per paura di essere coinvolti. Una decina in tutto, invece, le persone attivamente coinvolte nella rissa, tra cui i quattro arrestati.

