Torino, rissa con machete tra rom

Una scena di inaudita violenza che ha gettato nel terrore i residenti di un angolo del capoluogo piemontesedi Simone Cerrano
Le urla, un'auto che sgomma. Un uomo che con un machete manda in frantumi il finestrino del veicolo, minaccia i suoi occupanti. Il mezzo prima si allontana, poi torna a tutta velocità, punta i due assalitori, per regolare i conti in sospeso. Non li colpisce, fa inversione e torna indietro. Scene di inaudita violenza tra gruppi rom che hanno gettato nel terrore i residenti di un angolo di Torino.
