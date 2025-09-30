Logo Tgcom24
Torino, rissa con machete tra rom

Una scena di inaudita violenza che ha gettato nel terrore i residenti di un angolo del capoluogo piemontese

di Simone Cerrano
30 Set 2025 - 21:35
01:40 

Le urla, un'auto che sgomma. Un uomo che con un machete manda in frantumi il finestrino del veicolo, minaccia i suoi occupanti. Il mezzo prima si allontana, poi torna a tutta velocità, punta i due assalitori, per regolare i conti in sospeso. Non li colpisce, fa inversione e torna indietro. Scene di inaudita violenza tra gruppi rom che hanno gettato nel terrore i residenti di un angolo di Torino.

