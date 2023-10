Bellizzi (Salerno), schianto tra auto e moto: morti due fidanzati | Lei festeggiava il compleanno

Leggi Anche Erice (Trapani), cade in un pozzo artesiano e muore durante la festa per i suoi 40 anni

E' morta nel giorno del suo 22esimo compleanno, insieme al fidanzato, in un incidente stradale nel Salernitano. Marika Capacchione, di Battipaglia, e Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella, viaggiavano a bordo di una moto guidata dall'uomo.

L'incidente è avvenuto a Bellizzi, in via delle Industrie. Coinvolta anche una vettura: i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica.

Sgomento da parte del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe che sui social scrive: "Sono profondamente addolorato e affranto. Non ci sono parole per questa tragedia. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi. I due angeli si ritroveranno in cielo".

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio: "Non ci sono parole per esprimere il dolore per l'immane tragedia avvenuta a Bellizzi nella quale hanno perso la vita Pierpaolo e Marika. Perdere la vita nel pieno degli anni e, nel caso di Marika, il giorno del proprio compleanno, non si può accettare. Sono con il cuore vicino alle famiglie a cui va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità di Montecorvino Rovella".