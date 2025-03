Bellagio, 84enne tenta di scavalcare il cancello di casa ma rimane infilzato

Le sue urla di dolore hanno richiamato i vicini che hanno allertato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco di Canzo sono arrivati sul posto, insieme ai volontari del 118, aveva già perso molto sangue. Per rimuoverlo in sicurezza è stato necessario tagliare un pezzo di inferriata, poi è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per le cure del caso. Provato e sotto shock, per fortuna non è in pericolo di vita.