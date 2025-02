Arriva l'airbag per anziani: è racchiuso in una cintura e protegge l'anca in caso di caduta

Per anni, la tecnologia airbag ha protetto i piloti di MotoGP e gli sciatori professionisti, attivandosi in frazioni di secondo per prevenire impatti devastanti. Oggi, quel livello di innovazione arriva nelle case di milioni di persone, trasformandosi in un supporto essenziale per la terza età. "FutureAge" è una cintura dotata di sensori e algoritmi avanzati, che riconosce i movimenti di chi la indossa e si attiva in caso di caduta, gonfiando un airbag che protegge il bacino e previene le pericolose fratture all'anca. Traumi sempre più frequenti, con l'avanzare dell'età, che in molti casi possono essere fatali.