Stupro di Matera, incastrati dalle telecamere di sorveglianza i quattro ragazzi arrestati

Sono stati inchiodati dalle telecamere di sorveglianza i quattro ragazzi arrestati - gli altri quattro indagati sono in stato di libertà - con l'accusa di aver drogato e violentato due minorenni inglesi in una villa a Marconia, il provincia di Matera. Le immagini mostrano due giovani spingere una delle vittime verso il giardino sul retro dell'abitazione. Più tardi, tutti e otto gli aguzzini sono ripresi mentre fuggono dal luogo della violenza, abbandonando le 15enni inglesi "terrorizzate e in evidente stato di shock", come ha riferito uno dei parenti che le ha aiutate una volta tornate a casa.