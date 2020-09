Quattro arresti per lo stupro di due minorenni inglesi durante una festa in villa a Matera

La polizia ha arrestato quattro persone nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due minorenni inglesi durante una festa in una villa a Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l'8 settembre. Le ragazze, in vacanza in Italia, avevano chiamato il 118 raccontanto di essere state aggredite, picchiate e stuprate durante la serata.