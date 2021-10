Giallo di Potenza, parla la ragazza all'origine del litigio: “Antonio mi ha bloccata sui social perché Dora era gelosa”

Alle telecamere di "Quarto Grado" parla la ragazza "rinominata" con il giubbotto bianco all’origine del litigio del giallo di Potenza Antonio Capasso e Dora Lagreca, la ragazza precipitata dal quarto piano della casa in cui conviveva proprio con il fidanzato. "Quella sera siamo andati al locale con un gruppo di amici e Dora ed Antonio li abbiamo trovati lì presenti alla serata". Alle domande del giornalista del programma di Rete 4 la ragazza confida che quella sera non ha proferito parola con nessuno dei due e che non c’è stato nessuno sguardo tra lei e il fidanzato di Dora.

La ragazza racconta poi che la gelosia di Dora nei confronti di Antonio e di tutto quello che lo circondava era cosa nota a tutti: "Antonio mi aveva bloccata sui social e su whatsapp da tempo, immagino proprio per la gelosia della sua ragazza. Da quando si sono fidanzati io e Antonio non ci siamo più parlati. Eppure noi ci siamo conosciuti prima che lui incontrasse Dora".