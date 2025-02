Per Alessandro Basciano disposto il divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni

Due amici dell'influencer avevano confermato ai pm che sarebbero stati aggrediti da Basciano nella notte tra il 13 e il 14 novembre a Milano, quando il dj avrebbe preso a pugni uno di loro, sfondato il parabrezza dell'auto e chiamato l'ex compagna per dirle che l'avrebbe raggiunta a casa per "ucciderla". E stando al racconto di lei, il 16 novembre sarebbe stata pedinata, durante un evento pubblico in un centro commerciale, da due persone "incaricate" da Basciano "di controllarmi". "Gli atti persecutori non ci sono stati prima e non ci saranno neanche dopo. C'è poco da dire", aveva detto al Riesame il dj.