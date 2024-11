Sophie Codegoni cinque ore dai pm: "Basciano mi minacciò di morte, lo temo"

Nel fascicolo della Procura, comunque, non figura alcun ritiro della prima querela del 9 dicembre 2023, ma una scrittura privata che fa riferimento ad accordi in ambito civilistico e nella quale la modella si impegnava alla remissione della denuncia in sede penale. Cosa evidentemente non avvenuta. Così restano quei messaggi già agli atti come "se non torni con me, ti ammazzo come un cane". E il lungo elenco di episodi ribaditi e approfonditi davanti ai pm dalla influencer e riportati nel capo di imputazione. Tra l'altro, per Codegoni la "progressione" delle violenze verbali e fisiche, anche in eventi pubblici come alla "Fashion week", sarebbe esplosa soprattutto dopo lo scorso marzo.