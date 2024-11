Barletta, la denuncia: "Mio fratello da otto mesi in ospedale dopo essere andato in Albania per le cure dei denti"

Il 13 marzo, un web designer 37enne di Barletta, Simone Del Vecchio, per rimediare ad alcuni denti mancanti, si sarebbe recato in una clinica a Tirana, in Albania, per l'installazione di protesi a entrambe le arcate. Da quel momento, per l’uomo, sarebbe iniziato un calvario, come racconta il fratello gemello Marco al Corriere del Mezzogiorno. "Ci andò con mia madre. Alle 14 di quel giorno si sottopose all'intervento con l'asportazione di tutti i denti in una sola seduta e il contestuale inserimento degli impianti a entrambe le arcate. Venti denti estratti tutti insieme. Gli somministrarono quattro anestesie gengivali e una blanda sedazione generale senza effettuare esami preventivi, oltre che antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici. Dopo il trattamento, durato dalle 14 alle 18, tornò in camera nella stessa clinica dove aveva subito l'intervento. Simone, però, non riuscì neanche ad arrivarci nella stanza perché, dopo aver bevuto un sorso d'acqua, si sentì male, ebbe il primo arresto cardiaco al quale ne susseguirono altri tre". Sono passati otto mesi e da allora il 37enne sarebbe sempre stato ricoverato in ospedale.