Messina, panettiere esercitava la professione di dentista: denunciato

ansa

Era intestatario di una partita Iva che l'autorizzava a svolgere l'attività di panettiere, dopo avere svolto in passato altri mestieri non attinenti al settore medico. La guardia di finanza lo ha invece scoperto mentre esercitava abusivamente la professione di dentista in uno studio odontoiatrico, in provincia di Messina. L'uomo, un 55enne, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, mentre lo studio è stato posto sotto sequestro.