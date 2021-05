Vercelli, indagato falso medico che effettuava attività screening per il Covid

ansa

Effettuava tamponi rapidi e molecolari e prelievi venosi per il rilevamento del Covid-19, anche per conto di enti pubblici, ma era privo di qualsiasi titolo abilitativo all'esercizio della professione medica. L'uomo, titolare di un laboratorio a Vercelli, era solito presentarsi come medico benché non lo fosse ed è ora indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centro medico non autorizzato.