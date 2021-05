Torino, prometteva cure modificando il Dna: denunciata sedicente guaritrice

Il metodo "Marie"

La sedicente guaritrice prometteva di restituire le corrette sequenze del patrimonio genetico attraverso un "pannello di controllo dell'interfaccia olografica umana" con cui avrebbe interagito direttamente. Questo processo di "recupero dati", della durata di tre cicli di tre mesi ciascuno, consentiva a "Marie" di esercitare sulle persone che si affidavano alle sue cure una forte pressione psicologica manifestata, in alcune circostanze, con rimproveri ed accuse ai "pazienti" per non aver seguito alla lettera il "programma", ovvero di non essersi liberati di quei beni materiali che, a dire della donna, li avrebbero allontanati dalla guarigione.