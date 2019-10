Cuneo, cadavere della santona in casa per 17 anni: assolti il marito e il figlio

Dopo averlo imbalsamato, per 17 anni si sono tenuti in casa a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, il corpo di Graziella Giraudo, donna venerata come santona. Condannati in primo grado per occultamento di cadavere, ora il marito e il figlio della donna, Aldo e Alfio Pepino, sono stati assolti in Appello "per non aver commesso il fatto". Assolta anche Elda Allinio, sorella del genero della 'santona', accusata di favoreggiamento.