SuperEnalotto, cercasi vincitore: non riscossa schedina da 600mila euro | Sisal: "Tra 23 giorni la somma tornerà all'erario"

Incredulo, Francesco Iannone, il titolare della tabaccheria del quartiere Libertà dove è stata giocata la schedina. "Ma davvero?", la sua esclamazione dopo aver saputo che la somma non è ancora stata incassata. "Non sappiamo chi sia questa persona - racconta -, è impossibile risalire alla sua identità perché molte giocate sono gestite in abbonamento, la schedina era di soli due euro e inoltre il nostro punto vendita è in una zona di passaggio". Il titolare spiega di vedere "persone nuove ogni giorno, volti sconosciuti", fra i quali potrebbe esserci anche il misterioso vincitore del 5+1.