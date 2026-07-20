SuperEnalotto, cercasi vincitore: non riscossa schedina da 600mila euro | Sisal: "Tra 23 giorni la somma tornerà all'erario"
La combinazione fortunata è stata giocata lo scorso 14 maggio a Bari. Il titolare della tabaccheria: "E' un peccato perdere una somma del genere"
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Ha vinto quasi 600mila euro al SuperEnalotto ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con due euro, lo scorso 14 maggio, in una tabaccheria di Bari, ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596mila euro per la precisione.
Vince 596mila euro al SuperEnalotto ma non riscuote
"Secondo le rilevazioni dell'Ufficio premi di Sisal - si evidenzia in una nota - il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 - 56 - 72 -74 - 84 - 85 - J 18 - SS 34". Quanto ai termini per la riscossione, sono fissati in "90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino", scadranno quindi il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni. "Nel caso in cui la somma non fosse riscossa in tempo - puntualizza la società che opera nel settore dei giochi - tornerà all'erario".
Sisal ricorda che la schedina va portata di persona negli uffici vincite di Roma o Milano, con un codice Iban, e che la somma viene accreditata al 91/mo giorno dalla vincita. "Se il titolare fosse impossibilitato - conclude la società - è possibile fare una delega. L'importante è trovarlo".
Lo stupore del titolare della tabaccheria
Incredulo, Francesco Iannone, il titolare della tabaccheria del quartiere Libertà dove è stata giocata la schedina. "Ma davvero?", la sua esclamazione dopo aver saputo che la somma non è ancora stata incassata. "Non sappiamo chi sia questa persona - racconta -, è impossibile risalire alla sua identità perché molte giocate sono gestite in abbonamento, la schedina era di soli due euro e inoltre il nostro punto vendita è in una zona di passaggio". Il titolare spiega di vedere "persone nuove ogni giorno, volti sconosciuti", fra i quali potrebbe esserci anche il misterioso vincitore del 5+1.
"Un peccato perdere una somma del genere"
"Chi vince qui da noi non ci dice mai nulla - prosegue Iannone - però questa situazione mi stupisce, è un peccato perdere una somma del genere. Mancano comunque diversi giorni, è possibile che questa persona si faccia viva per battere cassa". Iannone non esclude che il vincitore possa essere un cittadino straniero. "Qui da noi passano e giocano anche tantissimi turisti - conclude -. Quindi è possibile che abbia dimenticato di riscuotere o che non si sia informato su come farlo. Magari ci vuole solo un po' di tempo".