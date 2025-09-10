SuperEnalotto, 86 premi da 10mila euro a rischio scadenza: ecco come controllare la vincita (e ritirarla)

L'iniziativa "Weekend da Sogno" ha distribuito mille premi speciali da 10mila euro ciascuno, ma 86 sono ancora non riscossi: ecco le scadenze e le modalità per incassarli
Il SuperEnalotto richiama l’attenzione dei giocatori con un dato sorprendente: 86 premi garantiti da 10mila euro, assegnati nei concorsi speciali di giugno 2025, non sono ancora stati riscossi. L’iniziativa straordinaria “Weekend da Sogno”, organizzata da Sisal, ha messo in palio mille premi da 10mila euro ciascuno, distribuiti nei concorsi del 20, 21, 27 e 28 giugno. A distanza di oltre due mesi, però, una parte dei vincitori non ha ancora reclamato la somma, rischiando di perderla definitivamente. Le date di scadenza sono ormai vicine e per questo motivo viene rivolto un invito ai giocatori: controllare la propria ricevuta di gioco e verificare subito se si rientra tra i fortunati estratti.
Secondo i dati ufficiali diffusi da Sisal, su mille premi complessivi, 86 risultano ancora non riscossi. Nel dettaglio:
In totale, quasi un milione di euro resta potenzialmente non reclamato, una cifra significativa che rischia di non arrivare nelle tasche dei vincitori legittimi.
Ogni premio dell’iniziativa è legato a un codice alfanumerico univoco stampato sulla ricevuta di gioco. Per capire se si è tra i vincitori ancora in attesa, ci sono tre possibilità:
È fondamentale conservare la ricevuta originale, unico documento valido per poter riscuotere la vincita.
Il regolamento nazionale stabilisce che i premi devono essere richiesti entro 90 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Nel caso dei premi da 10mila euro, la riscossione avviene secondo queste modalità:
Per questa fascia di vincite, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, come previsto dalle procedure ufficiali.
Il tempo stringe: i primi premi scadono già il 18 settembre 2025 e gli ultimi il 26 settembre 2025. Dopo queste date, il diritto al ritiro decade in maniera definitiva. Sisal ha già lanciato un appello agli 86 vincitori mancanti, sottolineando che c’è ancora poco tempo per presentarsi e reclamare il premio.
Chi non effettua in tempo la richiesta rischia di perdere irrimediabilmente una somma importante, che potrebbe cambiare il bilancio familiare o essere utilizzata per progetti personali.
Chi scopre di aver vinto deve agire immediatamente:
La raccomandazione è di non attendere gli ultimi giorni, per evitare problemi tecnici o contrattempi burocratici che potrebbero compromettere la possibilità di incassare la somma.
