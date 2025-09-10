SuperEnalotto, 86 premi da 10mila euro a rischio scadenza: ecco come controllare la vincita (e ritirarla)

Il SuperEnalotto richiama l’attenzione dei giocatori con un dato sorprendente: 86 premi garantiti da 10mila euro, assegnati nei concorsi speciali di giugno 2025, non sono ancora stati riscossi. L’iniziativa straordinaria “Weekend da Sogno”, organizzata da Sisal, ha messo in palio mille premi da 10mila euro ciascuno, distribuiti nei concorsi del 20, 21, 27 e 28 giugno. A distanza di oltre due mesi, però, una parte dei vincitori non ha ancora reclamato la somma, rischiando di perderla definitivamente. Le date di scadenza sono ormai vicine e per questo motivo viene rivolto un invito ai giocatori: controllare la propria ricevuta di gioco e verificare subito se si rientra tra i fortunati estratti.