Cronaca
Migliaia di euro in attesa

SuperEnalotto, 86 premi da 10mila euro a rischio scadenza: ecco come controllare la vincita (e ritirarla)

L'iniziativa "Weekend da Sogno" ha distribuito mille premi speciali da 10mila euro ciascuno, ma 86 sono ancora non riscossi: ecco le scadenze e le modalità per incassarli

10 Set 2025 - 18:36
© IPA

© IPA

Il SuperEnalotto richiama l’attenzione dei giocatori con un dato sorprendente: 86 premi garantiti da 10mila euro, assegnati nei concorsi speciali di giugno 2025, non sono ancora stati riscossi. L’iniziativa straordinaria “Weekend da Sogno”, organizzata da Sisal, ha messo in palio mille premi da 10mila euro ciascuno, distribuiti nei concorsi del 20, 21, 27 e 28 giugno. A distanza di oltre due mesi, però, una parte dei vincitori non ha ancora reclamato la somma, rischiando di perderla definitivamente. Le date di scadenza sono ormai vicine e per questo motivo viene rivolto un invito ai giocatori: controllare la propria ricevuta di gioco e verificare subito se si rientra tra i fortunati estratti.

Chi sono i vincitori ancora in attesa

Secondo i dati ufficiali diffusi da Sisal, su mille premi complessivi, 86 risultano ancora non riscossi. Nel dettaglio:

  • 15 premi legati al concorso del 20 giugno scadono il 18 settembre 2025
  • 15 premi del 21 giugno scadono il 19 settembre 2025
  • 25 premi del 27 giugno scadono il 25 settembre 2025
  • 31 premi del 28 giugno scadono il 26 settembre 2025

In totale, quasi un milione di euro resta potenzialmente non reclamato, una cifra significativa che rischia di non arrivare nelle tasche dei vincitori legittimi.

Come verificare se si è tra i vincitori

Ogni premio dell’iniziativa è legato a un codice alfanumerico univoco stampato sulla ricevuta di gioco. Per capire se si è tra i vincitori ancora in attesa, ci sono tre possibilità:

  1. Controllare online sul sito ufficiale superenalotto.it inserendo il codice riportato sul biglietto.
  2. Utilizzare l’App SuperEnalotto Verifica Vincite, scaricabile gratuitamente, che permette di verificare l’esito tramite il codice della giocata.
  3. Recarsi in ricevitoria, dove è possibile effettuare la verifica con l’aiuto del gestore.

È fondamentale conservare la ricevuta originale, unico documento valido per poter riscuotere la vincita.

Termini e modalità di riscossione

Il regolamento nazionale stabilisce che i premi devono essere richiesti entro 90 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso. Nel caso dei premi da 10mila euro, la riscossione avviene secondo queste modalità:

  • Entro 60 giorni presso i Punti Pagamento Premi autorizzati.
  • Entro 90 giorni negli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma, presentando la ricevuta originale, un documento di identità e il codice fiscale.

Per questa fascia di vincite, il pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, come previsto dalle procedure ufficiali.

Perché è importante agire adesso

Il tempo stringe: i primi premi scadono già il 18 settembre 2025 e gli ultimi il 26 settembre 2025. Dopo queste date, il diritto al ritiro decade in maniera definitiva. Sisal ha già lanciato un appello agli 86 vincitori mancanti, sottolineando che c’è ancora poco tempo per presentarsi e reclamare il premio.
Chi non effettua in tempo la richiesta rischia di perdere irrimediabilmente una somma importante, che potrebbe cambiare il bilancio familiare o essere utilizzata per progetti personali.

Cosa fare subito se si è tra i vincitori

Chi scopre di aver vinto deve agire immediatamente:

  1. Ritrovare e conservare la ricevuta di gioco originale.
  2. Verificare la vincita sul sito ufficiale, sull’app o in ricevitoria.
  3. Recarsi al punto autorizzato più vicino per avviare la procedura di riscossione.

La raccomandazione è di non attendere gli ultimi giorni, per evitare problemi tecnici o contrattempi burocratici che potrebbero compromettere la possibilità di incassare la somma.

Ecco la lista di tutti i vincitori

Estrazione n. 98 di venerdì 20 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 18 settembre 2025
20-giu-259818-set-25BOLOGNABO1010ABO098042
20-giu-259818-set-25NURRISU6250ACA098034
20-giu-259818-set-25PIANCASTAGNAIOSI2472AFI098038
20-giu-259818-set-25LUCCALU6060BFI098062
20-giu-259818-set-25ON LINE 9003FGE098032
20-giu-259818-set-25IONADIVV2143AME098095
20-giu-259818-set-25NOVARANO6067AMI098096
20-giu-259818-set-25TERNATEVA9242AMI098088
20-giu-259818-set-25PALERMOPA1242BPA0980199
20-giu-259818-set-25CARINIPA3777APA098046
20-giu-259818-set-25LIGNANO SABBIADOROUD2732APD0980124
20-giu-259818-set-25VENEZIAVE8358APD098042
20-giu-259818-set-25ASIGLIANO VERCELLESEVC9815APD098033
20-giu-259818-set-25CANOSA DI PUGLIABT7481AVR098025
20-giu-259818-set-25MONTEFIASCONEVT9610AVR09805
Estrazione n. 99 di sabato 21 giugno 2025 – Sono 15 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 19 SETTEMBRE 2025
21-giu-259919-set-25TERRANUOVA BRACCIOLINIAR4055BCA09902
21-giu-259919-set-25CASSINOFR9358ACA099063
21-giu-259919-set-25FIRENZEFI0197AFI0990117
21-giu-259919-set-25PISTOIAPT2914AFI0990129
21-giu-259919-set-25GENOVAGE0241AGE0990117
21-giu-259919-set-25VENTIMIGLIAIM1245AGE099099
21-giu-259919-set-25ON LINE 9005KGE09903884
21-giu-259919-set-25LECCOLC4502AMI0990110
21-giu-259919-set-25CAVALLINO TREPORTIVE4667APD09906
21-giu-259919-set-25ROVEREDO IN PIANOPN6173APD099014
21-giu-259919-set-25MONTOPOLI DI SABINARI4151ARM099014
21-giu-259919-set-25VIGNANELLOVT4610ARM099039
21-giu-259919-set-25ROMARM7708ARM0990184
21-giu-259919-set-25NIZZA MONFERRATOAT4021ATO099074
21-giu-259919-set-25SPEZZANO ALBANESECS9167CVR099030
Estrazione n. 102 di venerdì 27 giugno 2025 – Sono 25 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2025
27-giu-2510225-set-25NOICATTAROBA1399BBA102013
27-giu-2510225-set-25BRINDISIBR2012ABA102030
27-giu-2510225-set-25SAN SEVEROFG3768BBA102025
27-giu-2510225-set-25MASSALENGOLO6185ABO102025
27-giu-2510225-set-25CERVIARA7143ABO102034
27-giu-2510225-set-25RIMINIRN9003ABO102057
27-giu-2510225-set-25LA MADDALENASS1258ACA1020104
27-giu-2510225-set-25PUDACA2140ACA102026
27-giu-2510225-set-25NAPOLINA7072ACA102013
27-giu-2510225-set-25TORRITA DI SIENASI9512AFI102083
27-giu-2510225-set-25CATANIACT5260AGE102045
27-giu-2510225-set-25CARPINETO ROMANOMI7767AGE102025
27-giu-2510225-set-25MANERBIOBS2586BMI102024
27-giu-2510225-set-25OLGIATE OLONAVA3387BMI102015
27-giu-2510225-set-25VILLA CARCINABS7176AMI1020120
27-giu-2510225-set-25PONTECAGNANO FAIANOSA5646BNA102020
27-giu-2510225-set-25PALERMOPA0220BPA102074
27-giu-2510225-set-25CASTELVETRANOTP2092BPA102018
27-giu-2510225-set-25MODICARG9036APA102022
27-giu-2510225-set-25MARTELLAGOVE1010APD10209
27-giu-2510225-set-25GORIZIAGO1291APD102023
27-giu-2510225-set-25CONEGLIANOTV4224APD1020141
27-giu-2510225-set-25ROMARM0120CRM102026
27-giu-2510225-set-25ROMARM0434CRM102024
27-giu-2510225-set-25CORNEDO VICENTINOVI2911AVR1020157
Estrazione n. 103 di sabato 28 giugno 2025 – Sono 31 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 26 settembre 2025
28-giu-2510326-set-25OSTUNIBR2463ABA103043
28-giu-2510326-set-25FIORANO MODENESEMO0292BBO103034
28-giu-2510326-set-25CESENATICOFC2615ABO10303
28-giu-2510326-set-25MERCATO SARACENOFC2628ABO103041
28-giu-2510326-set-25FIDENZAPR5255ABO103089
28-giu-2510326-set-25OTTANANU6200BCA103075
28-giu-2510326-set-25PISTOIAPT8006CFI10305
28-giu-2510326-set-25RAPALLOGE1204AGE1030174
28-giu-2510326-set-25ON LINE 9002YGE1030199
28-giu-2510326-set-25ON LINE 9003EGE1030654
28-giu-2510326-set-25ON LINE 9005LGE1030170
28-giu-2510326-set-25TAURIANOVARC2064AME103033
28-giu-2510326-set-25MILANOMI0527AMI103094
28-giu-2510326-set-25PONTE DI LEGNOBS7270AMI1030123
28-giu-2510326-set-25TRADATEVA9349AMI103031
28-giu-2510326-set-25NAPOLINA0258BNA1030333
28-giu-2510326-set-25MASSA DI SOMMANA1061BNA103018
28-giu-2510326-set-25ACERRANA7179BNA10305
28-giu-2510326-set-25CASORIANA7216ANA103096
28-giu-2510326-set-25MONFALCONEGO6738APD103024
28-giu-2510326-set-25UDINEUD8926APD103052
28-giu-2510326-set-25VENEZIAVE9397APD103019
28-giu-2510326-set-25TERMOLICB8909APE10301
28-giu-2510326-set-25TAGLIACOZZOAQ9184APE103084
28-giu-2510326-set-25ROMARM0829ARM1030281
28-giu-2510326-set-25PERUGIAPG5551ARM103019
28-giu-2510326-set-25ORIOLO ROMANOVT7587ARM103024
28-giu-2510326-set-25VERCELLIVC1208ATO1030172
28-giu-2510326-set-25PINEROLOTO4314ATO1030139
28-giu-2510326-set-25MANTACN5431ATO103040
28-giu-2510326-set-25LEGNAGOVR0787AVR103084
