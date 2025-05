Orrore a Bari, tifoso picchiato davanti al figlio mentre il bambino piange disperato

Un uomo viene picchiato selvaggiamente da altre persone mentre un bambino, a quanto si apprende suo figlio, piange disperato e poi viene preso in braccio e allontanato da alcuni presenti fino all'arrivo della polizia che tenta di fermare il linciaggio. E' quanto si vede in un video diventato virale e che ha immortalato quanto accaduto oggi all'esterno dello stadio di Bari durante la partita con il Pisa vinta dai padroni di casa per 1-0. Il pestaggio sarebbe avvenuto durante la contestazione che hanno inscenato gli ultrà del Bari al 25' del primo tempo, dopo avere abbandonato la curva Nord ed essersi radunati all'esterno del San Nicola. L'uomo, un tifoso del Bari, sarebbe stato picchiato da altri sostenitori dei biancorossi perché voleva tornare nello stadio a prendere lo zainetto del figlio.