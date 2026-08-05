Bari, pensava di avere la scoliosi e invece era un tumore da oltre 3 kg

L'intervento, durato più di otto ore, ha richiesto il lavoro congiunto di chirurghi, anestesisti e del personale infermieristico di sala operatoria. L'operazione si è conclusa con l'asportazione completa del tumore. La paziente ha avuto un decorso post-operatorio regolare ed è stata dimessa in buone condizioni cliniche cinque giorni dopo. "Questo intervento conferma la capacità del nostro Istituto di affrontare con successo anche i casi di maggiore complessità - spiega il direttore generale, Tommaso Stallone - Un risultato reso possibile da un'organizzazione multidisciplinare in cui competenze chirurgiche, anestesiologiche, assistenziali e diagnostiche operano in stretta integrazione".