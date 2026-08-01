Bari, la ragazza picchiata al Parco Rossani denuncia un'altra aggressione: "Accerchiamento e urla"

Il primo tragico episodio si era verificato lo scorso 23 luglio e a distanza di pochi giorni la giovane ha dovuto di nuovo fare i conti con la tensione. Sui social ha denunciato di essere stata accerchiata da alcuni individui in monopattino, i quali le avrebbero rivolto contro delle urla. "Abbiamo visto tutto, te lo meriti. I bambini non si picchiano": sarebbero queste le parole rivolte a Giuditta. Che su Instagram ha risposto sfogandosi attraverso un video di circa dieci minuti e diverse storie in cui spiega la sua versione dei fatti: "L'ennesima aggressione cercando di avvicinarmi al Parco Rossani. Attendo i video che avete girato di me mentre mi accerchiavate in monopattino rivolgendomi accuse contro le quali vi sono i materiali di videosorveglianza".