Bari, la denuncia di una 26enne: "Spintonata e picchiata da dieci ragazzini"

Mostra il volto tumefatto sui social e denuncia il pestaggio subito. Giuditta, 26 anni della provincia di Bari, racconta un pomeriggio da incubo. Giovedì 23 luglio era in un parco della città, voleva andare in bagno. Ci sarebbe stato un malinteso con la signora delle pulizie che ha portato due genitori e i ragazzini a una reazione dalla violenza inaudita. Calci e pugni in faccia. Studentessa di filosofia all'Università di Bari, la 26enne ricorda con amarezza come nessuno sia intervenuto per aiutarla e racconta di aver chiamato lei stessa i soccorsi col cellulare. La giovane ha riportato fratture al volto e al naso. È stata dimessa con una prognosi di 40 giorni.