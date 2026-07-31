Ma suor Letizia, pur nel sacro vincolo della clausura, è stata anche testimone di un intero secolo di storia, italiana ma non solo. La monaca ha assistito ai cambiamenti e alle trasformazioni del mondo intorno a lei, sopravvivendo ad alcune delle piaghe più dolorose della civiltà umana, come l'influenza spagnola, la seconda guerra mondiale, la Sars e infine anche il covid. Il compleanno, festeggiato nello scorso ottobre insieme alla comunità di Bitonto, aveva segnato anche un piccolo grande record. Perché suor Letizia, con ogni probabilità, dall'alto dei suoi 110 anni era diventata la religiosa più anziana del Paese. Lo stesso che oggi piange un simbolo, vero e autentico, di incrollabile fede.