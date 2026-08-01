Nel corso del video Salmo ha affrontato anche un tema che negli ultimi giorni ha acceso un acceso confronto sui social sulla correlazione tra creme solari e tumori della pelle. "Nell'ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa della quale non farò il nome, la quale parlava degli effetti delle creme solari e della pelle esposta al sole. Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia dovuto al cibo che mangiamo" ha affermato il cantante. Sono bastate queste parole per rinfocolare una polemica già suscitata nei giorni scorsi dalle dichiarazioni di alcuni medici che avevano sostenuto tesi analoghe sull'utilizzo delle creme solari, dibattito che ha generato un forte confronto tra professionisti della salute e utenti dei social.