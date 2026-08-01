Salmo rivela di avere un tumore della pelle e mostra la cicatrice: "È ricomparso"
Il rapper racconta di essersi sottoposto a un intervento per un carcinoma basocellulare, riaccendendo il dibattito sulle creme solari e scatenando la polemica
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Salmo ha deciso di condividere con i suoi follower un momento delicato della sua vita. In un video pubblicato su TikTok, il rapper ha mostrato la cicatrice sul volto lasciata dall'intervento per l'asportazione di un carcinoma basocellulare, parlando apertamente della sua esperienza. "Cancro della pelle" ha esordito nel filmato, prima di spiegare nel dettaglio la sua situazione: "Carcinoma basocellulare, questa è una cicatrice: mi è stato asportato e ora sta ricrescendo". L'artista si è ripreso in primo piano, mostrando il segno dell'operazione nella zona della tempia e raccontando senza filtri quello che sta vivendo, senza però aggiungere ulteriori dettagli sul percorso terapeutico.
Lo sfogo sul dibattito sulle creme solari
Nel corso del video Salmo ha affrontato anche un tema che negli ultimi giorni ha acceso un acceso confronto sui social sulla correlazione tra creme solari e tumori della pelle. "Nell'ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa della quale non farò il nome, la quale parlava degli effetti delle creme solari e della pelle esposta al sole. Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro alla pelle sia dovuto al cibo che mangiamo" ha affermato il cantante. Sono bastate queste parole per rinfocolare una polemica già suscitata nei giorni scorsi dalle dichiarazioni di alcuni medici che avevano sostenuto tesi analoghe sull'utilizzo delle creme solari, dibattito che ha generato un forte confronto tra professionisti della salute e utenti dei social.
L'affetto dei fan e i commenti contrari
Sotto il video sono arrivati migliaia di messaggi. In molti hanno espresso vicinanza all'artista, incoraggiandolo a continuare le cure, ma non sono mancati anche interventi critici e severi, soprattutto in riferimento alle considerazioni espresse sul tema delle creme solari. Alcuni utenti hanno scritto: "Non diffondiamo messaggi che possono creare confusione sulla prevenzione", mentre altri hanno commentato: "Raccontare la propria esperienza è importante, ma bisogna fare attenzione quando si parla di salute".
Che cos'è il carcinoma basocellulare
Il carcinoma basocellulare, noto anche come basalioma, è il tumore della pelle più frequente. Nella maggior parte dei casi ha una crescita lenta e, se diagnosticato precocemente, presenta una prognosi favorevole grazie all'asportazione chirurgica. Proprio per questo gli specialisti sottolineano da tempo l'importanza della prevenzione, dei controlli dermatologici periodici e dell'attenzione verso eventuali lesioni cutanee che cambiano aspetto o non guariscono.
L'importanza della prevenzione
Negli anni diversi personaggi dello spettacolo hanno raccontato pubblicamente di aver affrontato un carcinoma basocellulare, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della diagnosi precoce.