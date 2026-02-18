Salmo, esce il nuovo singolo "Crackers" che anticipa il progetto "Hellvisback 10 Years Later"

Il video che accompagna il brano, diretto da Bogdan "Chilldays" Plakov e con la fotografia di Edoardo Bolli, è un'opera visivamente essenziale e compatta: costruita su un impianto in bianco e nero puro, elimina ogni distrazione cromatica per concentrare lo sguardo sull'attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un'estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l'impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un'estetica diretta e senza compromessi.