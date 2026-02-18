Salmo, esce il nuovo singolo "Crackers" che anticipa il progetto "Hellvisback 10 Years Later"
Il rapper sardo, dopo la pubblicazione del singolo "10 AD", aggiunge un altro tassello al nuovo album che celebra il disco "Hellvisback" del 2016
Un testo audace, senza filtri, degno del suo marchio di fabbrica: con il brano Crackers, Salmo dà forma a Hellvisback 10 Years Later, il nuovo progetto che celebra il suo disco cult del 2016, Hellvisback. L'album ha ridefinito sound e linguaggio della scena rap italiana, e questa speciale riedizione segna una nuova e significativa tappa della carriera del rapper di Olbia. Dopo il primo inedito 10 AD, Crackers segna un'altra tappa in attesa dell'uscita dell'album, in arrivo il 3 aprile.
Dalla critica sociale alle citazioni al cinema
Ad accompagnare il testo di Crackers c'è anche un videoclip: è un manifesto di autonomia artistica, una dichiarazione d'identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini.
Il video che accompagna il brano, diretto da Bogdan "Chilldays" Plakov e con la fotografia di Edoardo Bolli, è un'opera visivamente essenziale e compatta: costruita su un impianto in bianco e nero puro, elimina ogni distrazione cromatica per concentrare lo sguardo sull'attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un'estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l'impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un'estetica diretta e senza compromessi.