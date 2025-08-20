Salmo attacca Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

Le varie anime di Salmo nel suo ultimo album "Ranch"
Il rapper ha accusato di ipocrisia il collega, con cui aveva collaborato in passato
Il Red Valley Festival sta regalando i dissing dell'estate. Qualche giorno fa Fedez ha attaccato in rima Tony Effe (che si sta godendo la sua estate da futuro papà con Giulia De Lellis), Elodie e Achille Lauro, mentre ora è stato Salmo a dedicare a Ghali (con cui aveva collaborato nel 2015 per "Boogieman") una lettera aperta al veleno.
Salmo si è esibito sul palco dell'evento sardo, proponendo tutto il suo repertorio e ritagliandosi qualche momento per chiacchierare con i fan. Con loro ha condiviso un messaggio ricevuto da un amico, una sorta di lettera aperta. "E' proprio un'estate strana, le spiagge sono vuote, anche i ristoranti sono vuoti. Non c'è nessun tormentone estivo (per fortuna). Le zanzare vogliono ucciderci. C'è sempre un meteorite diretto verso la terra con lo 0,0003% percento di possibilità che accada", ha letto Salmo al microfono.
Subito dopo ha colto l'occasione per tirare in ballo alcuni colleghi che si sono esposti sui temi caldi dell'attualità: "Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: 'Fermate la guerra'. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi tra una sfilata di Gucci e un spot per McDonald. Poi c'è il dissing tra Tony Effe e Fedez che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte è che è morto Pippo Baudo. Che estate di m***a". La frecciatina pare essere rivolta a Ghali, che ha preso una posizione netta sulla questione palestinese.
Qualche giorno fa era stato Fedez, dallo stesso palco, a partire all'attacco dello storico rivale Tony Effe e di altri esponenti di spicco della scena musicale italiana (tirando in ballo Pippo Baudo proprio poche ore prima della sua morte). "Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro", aveva rappato citando anche Elodie ("A San Siro lo spin off di Chi l'ha visto?") e rivolgendo il colpo più duro a Tony Effe: "A Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i bocch...i con i succhiotti".
