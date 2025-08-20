Salmo attacca Ghali: "Risolverà tutti i problemi tra una sfilata e uno spot"

Subito dopo ha colto l'occasione per tirare in ballo alcuni colleghi che si sono esposti sui temi caldi dell'attualità: "Il Papa dopo la fumata bianca è uscito sul balcone e ha detto: 'Fermate la guerra'. Per fortuna ci sono gli artisti che, sventolando una bandiera, riusciranno a risolvere tutti i problemi tra una sfilata di Gucci e un spot per McDonald. Poi c'è il dissing tra Tony Effe e Fedez che fa più notizia di Donald Trump e Putin. Ma la cosa peggiore, la cosa peggiore di tutte è che è morto Pippo Baudo. Che estate di m***a". La frecciatina pare essere rivolta a Ghali, che ha preso una posizione netta sulla questione palestinese.