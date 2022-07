Bari, non viene invitato al matrimonio: accoltella lo sposo | Arrestato 19enne

Padre e figlio di Corato (Bari), 45 e 19 anni, sono stati arrestati e accusati di tentato omicidio in concorso, dopo aver accoltellato, per non essere stati invitati al matrimonio, il fratello 34enne del primo.

Le indagini che hanno portato alle manette hanno ricostruito che i due hanno dato inizio alla lite intorno alle due di notte tra il 30 giugno e il primo luglio, perché non avevano ricevuto l'invito alla cerimonia. Calci , pugni e coltellate non solo allo sposo, ma anche a suo cognato, intervenuto per sedare il litigio.